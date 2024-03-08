Німеччина

"Ротен" збирається боротися до кінця.

В рамках 25-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на Альянц Арені прийматиме Майнц. Напередодні головний тренер "рекордмайстер" Томас Тухель відвідав передматчеву прес-конференцію.

"Завжди є надія. Очевидно, що такі результати, як у матчі з Лаціо, допомагають нам, надають мужності та впевненості. Коли ви одягаєте футболку Баварії, ви маєте показати себе.

Завтра ми повинні показати наш максимум. Я сподіваюся, що перемога над Лаціо додасть нам впевненості, і ми продовжимо перемогати.

Ми ще не віддали титул. Є різниця між тим, щоб здатися, і заявою про наміри – вона називається реальністю. Відставання дуже велике, така реальність.