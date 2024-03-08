"Ротен" збирається боротися до кінця.
Тухель, Getty Images
08 березня 2024, 20:26
В рамках 25-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на Альянц Арені прийматиме Майнц. Напередодні головний тренер "рекордмайстер" Томас Тухель відвідав передматчеву прес-конференцію.
"Завжди є надія. Очевидно, що такі результати, як у матчі з Лаціо, допомагають нам, надають мужності та впевненості. Коли ви одягаєте футболку Баварії, ви маєте показати себе.
Завтра ми повинні показати наш максимум. Я сподіваюся, що перемога над Лаціо додасть нам впевненості, і ми продовжимо перемогати.
Ми ще не віддали титул. Є різниця між тим, щоб здатися, і заявою про наміри – вона називається реальністю. Відставання дуже велике, така реальність.
Нам необхідно набути стабільності. Вона з'являється крок за кроком. Нам треба перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Ситуація не в наших руках. Баєр більше не відчуває нашого дихання в спину. Ми винні у цьому. Але це не звільняє нас від обов'язку віддати всі сили завтра", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.
Матч між Баварією та Майнцем відбудеться дев'ятого березня, о 16:30 за київським часом.