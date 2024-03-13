Німеччина

Один із лідерів "швабів" привернув до себе увагу гранда.

Лівий вінгер Штутгарта Кріс Фюріх зацікавив мюнхенську Баварію, передає журналіст Sport BILD Крістіан Фальк.

За даними Фалька, в угоді 26-річного німця зі "швабами" є клаусула до 23,5 мільйонів євро. Зазначимо, що контракт Фюріха розраховано до кінця червня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 17 мільйонів євро.

Баварія може спробувати підписати його, якщо їхній вінгер Лерой Сане відмовиться продовжити свою угоду з клубом.

У поточному сезоні Фюріх взяв участь у 29 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 7 гольовими передачами. Наразі він є найкращим асистентом колективу Себастьяна Генесса.