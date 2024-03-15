Німеччина

Завершився перший поєдинок 26 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять шостого туру німецької Бундесліги Кельн приймав РБ Лейпциг на Рейн Енергі Штадіон.



У першій половині зустрічі команди обмінялися голами Сімонса та Адамяна. У другому таймі гості тричі відзначилися протягом семи хвилин — спочатку дубль оформив Опенда, а потім взяття воріт господарів поля святкував Айдара. Пізніше Поульсен замінив автора двох голів і ближче до завершення матчу теж записав результативний удар на свій рахунок.

Кельн — РБ Лейпциг 1:5

Голи: Адамян, 18 — Сімонс, 15, Опенда, 63, 67, Айдара, 70, Поульсен, 82

Кельн: Швебе — Карстенсен, Кіліан, Шабо, Пакарада — Гусейнбашич (Крістенсен, 80), Мартель — Аліду (Даунс, 73), Кайнц (Зельке, 73), Фінграф (Шміц, 87) — Адамян (Тіггес, 80)

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс (Сімакан, 83), Орбан, Люкеба (Бітшиабу, 85), Раум — Ольмо, Айдара (Кампль, 83), Шлагер, Сімонс — Шешко (Баумгартнер, 74), Опенда (Поульсен, 74)

Попередження: Фінграф, Аліду — Сімонс, Айдара