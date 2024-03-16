Німеччина

Завершилася низка матчі у рамках 26-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула впевнену перемогу над Дармштадтом, який йде на останній сходинці в турнірній таблиці.

Господарі поля змогли відкрити рахунок, проте у підсумку команда Томаса Тухеля підтвердила статус фаворита.

Дармштадт — Баварія 2:5

Голи: Скарке, 28, Вільхельмссон, 90+5 - Мусіала, 36, 64 Кейн, 45+1 Гнабрі, 74, Тель, 90+3

Дармштадт: Шуен — Кларер (Циммерманн, 50), Мюллер, Ішервуд — Скарке (Гжасула, 79), Кемпе, Холланд, Франьїч (Польтер, 79) — Юстван, Хонсак (Сейдел, 71) — Вільхельмссон

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру (Девіс, 71) — Павлович (Лаймер, 58), Горецка — Сане (Тель, 70), Мюллер (Гнабрі, 71), Мусіала — Кейн (Шупо-Мотінг, 82)

Попередження: Франьїч

У паралельному матчі берлінській Уніон на власному полі переграв бременський Вердер із мінімальною перевагою в рахунку.

Уніон Берлін — Вердер 2:1

Голи: Вертессен, 51 Ааронсон, 52 - Вайзер, 63

Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте — Тріммель, Хедіра, Госенс (Руссійон, 85) — Тусар (Крал, 85), Ааронсон (Лайдуні, 78) — Кауфманн (Голлербах, 68), Вертессен (Фолланд, 68)

Вердер: Цеттерер — Малатіні (Кейта, 86), Велькович, Юнг — Вайзер, Лінен (Агу, 64), Стаге (Альверо, 76), Деман (Біттенкурт, 64) — Вольтемаде, Нжинмах (Ковнацкі, 76), Дукш

Попередження: Фогт, Госенс, Тусар — Лінен, Вайзер, Дукш, Стаге, Кейта

Вольфсбург у меншості поступився Аусбургу, залишившись вдесятьох на 45-ій хвилині через вилучення Віммера.

Вольфсбург — Аугсбург 1:3

Голи: Віммер, 9 - Якіч, 61, 79, Маєр, 45+3

Вольфсбург: Перван — Баку (Маєр, 78), Лакруа, Цезігєр, Меле Педерсен — Сванберг (Вранкс, 87), Арнольд — Віммер, Томаш (Сарр, 67), Паредес (Рожеріо, 86) — Вінд

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Бордуши — Якіч — Єнсен (Бьель Мас, 65), Маєр (Педерсен, 76) — Варгас (Енгелс, 76) — Тіц (Міхель, 82), Демірович (Бельйо, 83)

Попередження: Сванберг — Єнсен, Демірович, Мас

Вилучення: Віммер, 45 (Вольфсбург)

Гайденгайм та Боруссія М не змогли визначити більш сильного в очному протистоянні.

Гайденгайм — Боруссія Менхенгладбах 1:1

Голи: Дінкчі, 66 - Хак, 9

Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 46), Майнка, Зірслебен (Сесса, 46), Ференбах — Шопнер, Тойеркауф, Дінкчі (Шиммер, 88), Доведан (Пірінгер, 46) — Бесте, Кляйндінст (Пік, 88)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Лайнер (Нец, 76), Елведі, Вебер, Скаллі — Райтц, Вайгль, Нойгаус (Ітакура, 71) — Хонорат (Фрідріх, 76), Сібачо (Нгуму Мінполе, 71), Хак

Попередження: Траоре, Шмідт — Вайгль, Крамер, Вебер Майнц вдома впевнено обіграв Бохум із рахунком 2:0.

Майнц - Бохум 2:0

Голи: Буркардт, 45+3 (пен), 71

Майнц: Центнер — Кор (Гілавогі, 61), Ван ден Берг, Ганче-Ольсен (Відмер, 61) — Мвене, Баррейру Мартінш, Амірі, Касі — Буркардт (Онісіво, 73), Сон (Краусс, 90+1) — Ажорк (Нганкам, 73)

Бохум: Ріманн — Машович (Віттек, 75), Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Остерхаге (Пасієнсія, 75) — Лосіла, Штогер — Дашнер (Пасслак, 75) — Асано, Брошинські (Хофманн, 46)

Попередження: Кор, Ажорк, ден Берг, Амірі — Бернардо, Остерхаге, Шлоттербек