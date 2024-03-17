Німеччина

"Вовки" в новому році демонструють жахливі результати.

Німецький Вольфсбург звільнив Ніко Ковача з посади головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Повідомляється, що причиною звільнення стала вчорашня поразка від Аугсбурга (1:3) та загальне становище команди, яка посідає 14-те місце в німецькій Бундеслізі з 25 пунктами після 26 зіграних турів.

"За результатами нашого внутрішнього аналізу поразки від Аугсбурга та загальної ситуації ми дійшли рішення припинити співпрацю з Ніко Ковачем. Ми шкодуємо про такий розвиток подій, але вважаємо за необхідне дати команді новий імпульс, щоб стабілізувати ситуацію. Ми хотіли б висловити нашу подяку Ніко Ковачу, його брату Роберту, а також Аарону Бріггсу і побажати їм всього найкращого в особистому та професійному житті" — сказав керуючий директор Вольфсбурга Марсель Шефер.

52-річний хорватський фахівець очолив Вольфсбург перед початком сезону 2022/2023.

Зазначимо, що "вовки" не виграли жодного з десяти матчів у 2024 році.