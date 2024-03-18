Німеччина

25-річний футболіст хоче змінити команду.

Доніелл Мален хоче покинути Боруссію Дортмунд після закінчення сезону, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Предметний інтерес до вінгера проявляють Ліверпуль, Арсенал та інші клуби АПЛ.

Манчестер Юнайтед не належить до числа команд, серйозно налаштованих на придбання нідерландця.

Стверджується, що 25-річний футболіст оцінюється в 40-50 млн євро.

У поточному сезоні Мален провів 23 гри в Бундеслізі і забив 11 голів.