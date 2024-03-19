35-річний футболіст може повісити бутси на цвях.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
19 березня 2024, 14:39
Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс схиляється до завершення кар'єри після закінчення сезону, повідомляє Bild.
Влітку 2024 року у 35-річного Гуммельса закінчується термін дії контракту з Боруссією. Гравець, за чутками, усвідомлює, що йому важко йти в ногу з темпом сучасної гри, і не хоче проґавити слушну мить для завершення кар'єри.
Однак ситуація в Дортмунді також сприяє його рішенню. Останніми тижнями головний тренер Едін Терзич перестав випускати ветерана в стартовому складі, надаючи перевагу Ніко Шлоттербеку та Нікласу Зюле.
У поточному сезоні Гуммельс провів 29 ігор і забив 3 голи у всіх турнірах.