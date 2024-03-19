Німеччина

Гравець дав свій коментар.

Півзахисник Тоні Кроос, який повернувся до збірної Німеччини після завершення міжнародної кар'єри 2021 року, поки не готовий сказати, чи продовжить він виступати за Бундестім після закінчення Євро-2024.

"Я не думав про це. Багато чого неясно щодо того, що буде після Євро. У мене поки навіть немає клубного контракту на наступний сезон. Спочатку мені потрібно з цим розібратися", — цитує Крооса Bayern & Germany.

34-річний Кроос на клубному рівні виступає за Реал. Контракт хавбека з мадридським клубом розрахований до червня 2024 року.

У поточному сезоні Кроос провів 38 матчів: на його рахунку 1 гол і 7 асистів.