Гравець дав свій коментар.
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
19 березня 2024, 15:59
Півзахисник Тоні Кроос, який повернувся до збірної Німеччини після завершення міжнародної кар'єри 2021 року, поки не готовий сказати, чи продовжить він виступати за Бундестім після закінчення Євро-2024.
"Я не думав про це. Багато чого неясно щодо того, що буде після Євро. У мене поки навіть немає клубного контракту на наступний сезон. Спочатку мені потрібно з цим розібратися", — цитує Крооса Bayern & Germany.
34-річний Кроос на клубному рівні виступає за Реал. Контракт хавбека з мадридським клубом розрахований до червня 2024 року.
У поточному сезоні Кроос провів 38 матчів: на його рахунку 1 гол і 7 асистів.