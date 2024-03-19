Німеччина

Гравці відновилися після отриманих у цьому році травм.

Правий захисник Нуссаїр Мазрауї та лівий вінгер Кінгслі Коман повернулися до командних тренувань із Баварією, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Марокканець займався з командою вперше з матчу проти Бохума (18 лютого), у ході якого він зазнав розтягнення підколінного сухожилля. Для француза ж це загальне тренування було першим із матчу проти Аугсбурга (27 січня), коли він отримав розрив медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна.

У поточному сезоні 26-річний Мазрауї взяв участь у 21 матчі Баварії у всіх турнірах, відзначившись 4 асистами. На рахунку 27-річного Комана 5 голів і 3 асисти у 24 поєдинках у всіх турнірах.

У наступному, 27 турі Бундесліги, Баварія прийматиме дортмундську Боруссію. Матч відбудеться у суботу, 30 березня.