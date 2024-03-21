Німеччина

Баварія хоче підписати Алонсо.

Почесний президент мюнхенської Баварії Улі Генесс висловився про головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. Його слова наводить Ran.

"За цей час Алонсо довів, що може стати тренером великого клубу. Виграти конкуренцію за нього буде складно, бо над цим працюють такі клуби, як Ліверпуль, Реал, Баєр та Баварія.

Навряд чи знайдеться відповідний тренер, який нині вільний. Швидше такі тренери десь працюють та можливо, досягають великих успіхів. Не так просто переконати їх, що Баварія – це той клуб, який їм потрібен", — сказав Генесс.