Німеччина

Не виключений і такий варіант.

Член ради директорів Баварії Улі Хенесс прокоментував чутки про можливе повернення до клубу Юліана Нагельсманна, який був звільнений з клубу рік тому.

Наразі фахівець очолює збірну Німеччини.

"У нинішнього керівництва Баварії немає ніякої образи на Нагельсманна. Відповідальність за звільнення Юліана несли Олівер Кан і Хасан Саліхаміджич. Зараз їх немає в клубі.

Повернення Нагельсманна можливе, тим паче що його чинний контракт розрахований тільки до закінчення Євро-2024", — цитує Хенесса Sky Sports.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня.