Німеччина

Німець може покинути Мюнхен.

Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх прокоментував своє майбутнє в мюнхенському клубі. Цитує 29-річного німця Фабриціо Романо.

"У мене залишилося ще більше року за контрактом, тож я спокійно ставлюся до цього. Зараз мій головний пріоритет — зробити сезон якомога позитивнішим. Також дуже цікаво та важливо знати, хто буде новим тренером команди", — сказав Кімміх.

Діючий контракт німця з "ротен" діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 19,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону, Йосуа Кімміх зіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав вісім результативних передач.