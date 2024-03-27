Німеччина

Перший професійний контракт юного півзахисника.

Центральний півзахисник Боруссії (Дортмунд) К'єлль Ветьєн підписав свій перший професійний контракт, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Угоду 18-річного вихованця дортмундців розраховано до кінця червня 2028 року. Ветьєн перебуває у системі клубу ще з 2015-го, коли почав виступи за команду U-10.

"Хоча я ще дуже молодий, протягом багатьох років я вже мав можливість представляти улюблену команду. Дуже хочу зробити це і з першою командою у найближчі роки", — зазначив півзахисник.

У поточному сезоні Ветьєн взяв участь у 27 матчах Боруссії (Дортмунд) U-19, відзначившись 10 голами і 9 асистами.