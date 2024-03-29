Німеччина

У клубі розраховують на малійського виконавця.

Центральний півзахисник Амаду Айдара оновив свою угоду з РБ Лейпциг, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Новий контракт 26-річного малійця розраховано до кінця червня 2026 року. Раніше він втрачав чинність у влітку 2025-го.

"У РБ Лейпциг я вже п'ять років і неймовірно щасливий тут. Відчуваю визнання моєї гри у клубі та особливо серед вболівальників... У нас видатна команда, що має неймовірний потенціал. РБ Лейпциг — моя друга сім'я", — заявив гравець.

У поточному сезоні Айдара взяв участь у 20 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами.