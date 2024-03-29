Німеччина

Коуч "червоних" не залишився осторонь від рішення Алонсо.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо рішення керманича німецького Баєра Хабі Алонсо, не покидати леверкузенський клуб після цього сезону. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Хабі чудово справляється зі своєю роботою, і, можливо, він зможе зберегти команду на наступний сезон. Розумію його бажання залишитись.

Я знаю все про те, як бути молодим тренером і досягати успіху. Я зробив майже те саме і жодного разу не пошкодував про це", — сказав Клопп.