Німеччина

Іспанський спеціаліст залишиться у Леверкузені.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо під час пресконференції повідомив, що не піде з клубу влітку цього року, передає журналіст Бен Джейкобс.

Іспанський спеціаліст очолюватиме леверкузенців щонайменше і в наступному сезоні.

"Було багато спекуляцій щодо мого майбутнього. Я скористався міжнародною перервою, щоб подумати і прийняти рішення. Минулого тижня я провів дуже хорошу зустріч і повідомив клубу про своє рішення продовжити працювати головним тренером. Це правильне місце для мого розвитку, як тренера. Гравці дали мені велику кількість причин продовжувати вірити у команду. Я відчуваю, що моя робота тут не завершена. Це мій перший повний сезон, багато чого ще потрібно довести. Я почуваюся стабільно у клубі та з командою. Я поділився думками з гравцями та керівництвом. Ми маємо насолоджуватися цим сезоном. Буде нелегко, але, сподіваюся, приємно", — заявив Хабі Алонсо.

Нагадаємо, керманича "фармацевтів" пов'язували з Баварією та Ліверпулем. Тепер командам доведеться остаточно зосередитися на інших кандидатурах.