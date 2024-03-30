Завершилися поєдинки чемпіонату Німеччини.
У рамках 27-го туру Бундесліги в слоті 16:30 відбулася низка зустрічей.
Айнтрахт і Уніон зіграли внічию, Боруссія М крупно поступилася Фрайбургу, Вольфсбург здолав Вердер, а Лейпциг не зумів обіграти Майнц.
Айнтрахт Франкфурт — Уніон Берлін 0:0
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Діна-Ебімбе (Чендлер, 90), Скірі, Гьотце, Нкунку (Макс, 46) — Мармош, Кнауфф (Баоя, 79) — Екітіке (Шаїбі, 72)
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте — Тріммель (Юранович, 82), Тусар, Хедіра, Госенс (Руссійон, 90) — Ааронсон (Лайдуні, 65) — Кауфманн (Голлербах, 65), Вертессен (Фолланд, 65)
Попередження: Екітіке, Нкунку, Пачо — Лейте.
Боруссія Менхенгладбах — Фрайбург 0:3
Голи: Грегорич, 7, Рель, 47, Доан, 58
Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі (Лайнер, 75), Ітакура, Елведі (Вебер, 70), Нец — Райтц, Вайгль, Нойгаус (Нгуму Мінполе, 62) — Хонорат, Сібачо (Чванчара, 62), Хак (Плеа, 62)
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гефлер (Адаму, 90), Гульде — Доан, Еггештайн, Рель, Кайтель (Салаї, 75), Гюнтер (Макенго, 90) — Грегорич (Гріфо, 75), Гелер (Муслія, 90)
Попередження: Ітакура.
Вердер — Вольфсбург 0:2
Голи: Лакруа, 45+4, Маєр, 84
Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг — Агу (Опіц, 89), Альверо (Хансен-Ороен, 79), Деман — Шмід (Імасуен, 89), Біттенкурт (Гросс, 67) — Вольтемаде (Кейта, 67), Дукш
Вольфсбург: Перван — Борно, Лакруа, Цезігєр — Баку (Маєр, 60), Герхардт (Вранкс, 83), Арнольд, Меле Педерсен — Сарр (Олдер Вінд, 83), Беренс (Фішер, 82), Паредес
Попередження: Агу, Дукш, Альверо, Хансен-Ороен — Баку, Борно, Цезігєр, Паредес
Вилучення: Юнг, 44 — Лакруа, 76.
РБ Лейпциг — Майнц 0:0
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс (Сімакан, 82), Орбан, Люкеба, Раум — Ольмо, Кампль (Зайвальд, 82), Шлагер, Сімонс — Опенда (Юрарі Поульсен, 68), Баумгартнер (Шешко, 68)
Майнц: Центнер — Ганче-Ольсен (Фернандес, 81), Гілавогі, Ван ден Берг — Касі (Відмер, 56), Баррейру Мартінш, Амірі, Мвене — Буркардт, Онісіво (Дже Сон, 56) — Ажорк (Груда, 56)
Попередження: Люкеба, Сімонс — Касі, Мвене, Амірі, Мартінш, Ганче-Ольсен.