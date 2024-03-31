Німеччина

Один з найкращих матчів "джмелів" у цьому сезоні.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич висловився про перемогу над мюнхенською Баварією (2:0) в рамках 27-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Звичайно, ми раді. Ми дуже задоволені грою, заслуженій перемозі та можемо відштовхуватися від цього.

Боруссія повинна була показати кураж, старанність та стійкість. Коли нам вдається продемонструвати всі ці якості, ми досягаємо результату. Також для перемоги тут необхідно трохи везіння, як це було в ситуації з офсайдом на 90-й хвилині. Заради перемоги ми наполегливо працювали і тепер дуже раді цьому результату", — сказав головний тренер Боруссії Д.

Після перемоги над "ротен", "джмелі" набрали 53 пункти та посідають четверту позицію у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.