Німеччина

Один з лідерів "ротен" в черговий раз розкритикував власну команду.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх прокоментував домашню поразку від дортмундською Боруссією (0:2) у матчі 30-го туру німецької Бундесліги. Цитує 29-річного німця Bayern & Germany.

"Я дивуюсь, як ми можемо показувати такі результати у подібній грі. Це абсолютно незрозуміло для мене. У другому таймі у вас було відчуття, що ми ні за що не боремося. Це було схоже на товариську гру.

Ми, гравці, повинні піти додому і поставити собі кілька запитань. Якщо ми так гратимемо, то наступного тижня нам буде складно з Гайденгаймом і, тим паче у Лізі чемпіонів", — заявив Кімміх.

Після поразки від Боруссії Д, Баварія вже на 13 пунктів відстає від лідируючого Баєра.