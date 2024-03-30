Німеччина

Керманич визнав, що обійти Баєр вже майже неможливо.

Томас Тухель визнав, що Баварії не виграти Бундеслігу цього сезону.

"Мої вітання Баєру.

Ця гра загалом була не найвищого рівня, вона була посередньою. На жаль, нам бракувало швидкості та пристрасті.

В останні тижні ми думали, що більше не дійдемо до такого, не віддамо гру таким чином. У нас були зовсім інші плани, але ми не зуміли їх реалізувати.

Ми грали без належного напору, без належної інтенсивності. У наших очах не було потрібної іскри", — сказав головний тренер Баварії після поразки від Боруссії Дортмунд (0:2).

На Football.ua доступний огляд матчу Баварія — Боруссія Д.