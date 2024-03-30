Керманич визнав, що обійти Баєр вже майже неможливо.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
30 березня 2024, 23:12
Томас Тухель визнав, що Баварії не виграти Бундеслігу цього сезону.
"Мої вітання Баєру.
Ця гра загалом була не найвищого рівня, вона була посередньою. На жаль, нам бракувало швидкості та пристрасті.
В останні тижні ми думали, що більше не дійдемо до такого, не віддамо гру таким чином. У нас були зовсім інші плани, але ми не зуміли їх реалізувати.
Ми грали без належного напору, без належної інтенсивності. У наших очах не було потрібної іскри", — сказав головний тренер Баварії після поразки від Боруссії Дортмунд (0:2).
На Football.ua доступний огляд матчу Баварія — Боруссія Д.