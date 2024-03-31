Німеччина

"Ротен" провели дуже слабку гру проти Боруссії.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився про поразку своєї команди від дортмундської Боруссії (0:2) в матчі 27-го туру ніиецької Бундесліги. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми дуже розчаровані своєю грою. Схоже, перерва на матчі збірних не пішла нам на користь.

Зазначу, що ми бачили, як Баєр знову забив переможний гол на останній хвилині, коли ми думали, що вони нарешті втратять очки. Для нас це був певного роду удар. Але насправді це не виправдання. У нас були проблеми в побудові власної гри.

Боруссія грала добре, не всі з них показали прекрасну гру, але вони заслужили на перемогу. Це розчаровує. Це не те, заради чого ми працювали перед міжнародною перервою.

Що стосується шансів на титул, я не вчитель математики, але знаю, що математично це все ще можливо. Але якщо чесно, видається нереальним. Нам потрібно добре виступати на полі та сподіватися на чудо", — заявив Мюллер.