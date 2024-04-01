Німеччина

В Мюнхені сподіваються на чудо.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про леверкузенський Баєр в контексті боротьби за перемогу в німецькій Бундеслізі сезону-2023/24. Цитує німецького функціонера Bayern & Germany.

"Поки, що зарано вітати Баєр з чемпіонством. Вітати їх треба тоді, коли в них не буде математичних шансів втратити перемогу у Бундеслізі. Ми все одно будемо битися до останнього.

Тим не менш, перемога Баєра над Гоффенгаймом суттево наблизила їх до цієї мети. Можливо це був вирішальний крок до перемоги в чемпіонаті", — заявив Еберль.

Після 27 зіграних турів німецької Бундесліги Баєр очолює турнірну таблицю, набравши 73 пункти. В свою чергу Баварія посідає друге місце, маючи в своєму активі лише 60 набраних очок.

Раніше головний тренер Баварії Томас Тухель визнав, що Баварії не виграти Бундеслігу цього сезону.