Німеччина

Скандинавська руна під санкціями.

Технічний спонсор збірної Німеччини з футболу Adidas заборонить нанесення 44-го номера на форму "Бундестім" через схожість із символом нацизму. Про це повідомляє Sport Bild.

За інформацією джерела, через новий шрифт на ігрових майках номер 44 нагадує руну "зіг", яка в 30-40-х роках минулого століття служила символікою підрозділів СС. Гравці в жодному разі не змогли б вибрати цей номер через правила турніру, але вболівальники мали можливість замовити собі футболку з номером 44. Проте компанія Adidas вирішила, що такого не повинно бути та заборонила нанесення цього номеру.

Нагадаємо, збірна Німеччини розпочне свій шлях на домашньому Євро-2024 у групі A. Суперниками підопічних Юліана Нагельсмана стануть національні команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.