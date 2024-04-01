Німеччина

У клубі розглядають різні варіанти.

У керівництві Баварії не всі згодні на повернення Юліана Нагельсманна.

Журналіст Флоріан Плеттенберг зазначає, що запрошення фахівця, який працює у збірній Німеччини, залишається актуальним варіантом. Сам тренер не проти цього, однак сторонам доведеться пройти довгий шлях, щоб домовитися.

Зазначається, що Нагельсманн знає, що не всі боси Баварії на 100% переконані в тому, що його варто повернути.

При цьому, спортивний директор Баварії Макс Еберль перебуває в хороших стосунках із Юліаном і весь час підтримував із ним зв'язок.

У поточному сезоні Баварія посідає друге місце в Бундеслізі, маючи в активі 60 очок після 27 турів.