Німеччина

Завершити казку клубу з третього дивізіону не вдалося.

У рамка півфіналу Кубка Німеччини сенсаційний Саарбрюкен із третього дивізіону зустрівся з Кайзерслаутерном з другої Бундесліги, щоб визначити володаря путівки до вирішального раунду турніру.

Команду Фрідгельма Функеля не злякало те, що суперник на шляху до півфіналу вибив із Кубка Німеччини мюнхенську Баварію, гладбахську Боруссію та франкфуртський Айнтрахт, здобувши впевнену перемогу та ставши першим фіналістом.

Спочатку гол Марлона Ріттера на 53-ій хвилині дозволив Кайзерслаутерну повести в рахунку, а на 75-ій хвилині Альмамі Туре встановив підсумковий результат зустрічі — 2:0.

Саарбрюкен — Кайзерслаутерн 0:2

Голи: Ріттер 53, Туре 75

Саарбрюкен: Шрайбер, Тельке, Бедер, Цайц (Біада, 78), Гаус (Ді Мікеле Санчес, 67), Ріццуто, Рабіхич (Уаферро, 86), Зонтаймер (Цівея, 67), Наїфі (Штеле, 67), Кербер, Брюнкер

Кайзерслаутерн: Гіммельманн, Туре, Ельведі, Томіак, Пухач, Ціммер (Ронштадт, 78), Редондо (Опоку, 31), Ріттер, Калоч, Ніхьюс, Ганслік (Стоїлкович, 67)