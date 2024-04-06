Німеччина

Німецький плеймейкер незабаром може побити рекорд голкіпера Зеппа Маєра.

Томас Мюллер у 2018 році, Getty Images

Томас Мюллер у 2018 році, Getty Images

У рамках 28-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вирушила у гості до Гайденгайма.

У стартовий склад "червоних" на це протистояння потрапив досвідчений атакуючий півзахисник Томас Мюллер, для якого ця зустріч має ювілейний характер.

Матч проти Гайденгайма — 700-ий для 34-річного німця в футболці Баварії з урахуванням усіх турнірів, і він є першим польовим гравцем в історії мюнхенців, який досяг цієї позначки.

Щодо абсолютного рекорду за кількістю проведених поєдинків за Баварію, то він належить колишньому голкіперу Зеппу Маєру, на рахунку якого 709 матчів за "червоних".

Матч Гайденгайм — Баварія відбудеться сьогодні, 6 квітня, о 16:30 за київським часом.