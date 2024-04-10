Німеччина

До лідера списку залишилися 72 поєдинки.

Перший матч з Атлетіко у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2023/24 буде для центрального захисника Матса Гуммельса 500-м за дортмундську Боруссію, передає OptaFranz.

На рахунку 35-річного німця 363 зустрічі у складі "жовто-чорних" у Бундеслізі, 61 матч у Лізі чемпіонів (62-й буде проти Атлетіко сьогодні), 46 матчів у Кубку Німеччини, 25 поєдинків у Лізі Європи/Кубку УЄФА і 4 зустрічі у Суперкубку Німеччини.

За даними transfermarkt, протягом попередніх 499 матчів Гуммельс відзначився 37 голами і 22 асистами. Захисник отримав 67 жовтих карток, при цьому один раз дві за поєдинок, а також три червоних картки. На полі він провів 40 923 хвилини.

Більше нього за дортмундців зіграв тільки Міхаель Цорк. На рахунку німецького експівзахисника 572 матчі.

Нагадаємо, сьогодні, о 22:00, Атлетіко прийматиме Боруссію (Дортмунд) на Метрополітано Стедіум у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Слідкуйте за перебігом подій у текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.