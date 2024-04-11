Німеччина

Француз не проти спробувати свої сили в АПЛ або Ла Лізі.

Кінгслі Коман хоче пограти в Англії та Іспанії. Контракт 27-річного вінгера з Баварією діє до 2027 року.

За інформацією Bild, Коман не проти змінити клуб найближчим часом. Він розглядає можливість переїзду в Англію або Іспанію.

Зазначається, що футболіст, який є восьмиразовим чемпіоном Німеччини і дворазовим переможцем чемпіонатів Франції (у складі ПСЖ) та Італії (у складі Ювентуса), хотів би виграти чемпіонський титул і в АПЛ, і в Ла Лізі.

У поточному сезоні Бундесліги Коман провів 16 матчів, у яких відзначився 3 голами і 3 асистами.