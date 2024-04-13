Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Штутгарт - Айнтрахт, Getty Images
13 квітня 2024, 21:35
У рамках 29-го туру німецької Бундесліги Штутгарт на своєму полі приймав Айнтрахт.
Господарі впевнено здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.
Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 3:0
Голи: Гірассі, 11, Ундав, 17, Левелінг, 37
Штутгарт: Бредлов — Стергіу, Антон, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Штенцель, 90), Каразор (У Йон, 78), Штіллер, Фюріх (Мійо, 66) — Ундав (Дауд, 78), Гірассі (Катомпа Мвумпа, 90)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Бута, Кох, Пачо, Нкунку (Макс, 66) — Кнауфф (Екітіке, 46), Хасебе, Ларссон (Коллінз, 66), Баоя (ван де Бек, 66) — Шаїбі, Мармош
Попередження: Штіллер — Нкунку, Кнауфф, Хасебе.