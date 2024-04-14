Німеччина

Француз все ж таки може опинитися у Мюнхені?

Керівництво мюнхенської Баварії зв'язалося з агентом колишнього головного тренера мадридського Реалу Зінедіна Зідана щодо можливого підписання контракту. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, німецький клуб розглядає француза, як одного з найпріоритетніших варіантів на посаду головного тренера команди, яку після цього сезону залишить чинний керманич "ротен" Томас Тухель.

При цьому повідомляється, що Зінедін Зідан відхиляє будь-які пропозиції, оскільки чекає запрошення від збірної Франції.

Раніше з'явилася інформація, що спортивний директор Баварії Макс Еберль хоче, щоб Юліан Нагельсманн очолив Баварію.