Німеччина

Директор "ротен" визначився зі своїм фаворитом.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль бажає бачити на тренерському містку "рекордмайстер" головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна. Таку інформацію надає Bild.

За інформацією джерела, Еберль, який входить до ради директорів мюнхенців, бачить свою роль у клубі схожою з тією, яку в Німецькому футбольному союзі виконує Руді Феллер: він має спрямовувати та беззастережно підтримувати головного тренера клубу.

Зазначається, що сам Нагельсманн хоче визначитися зі своїм майбутнім до Євро-2024. Він обирає між поверненням до Баварії та продовженням роботи у збірній Німеччини.

Раніше повідомлялося, що не всі в керівництві Баварії підтримують ідею повернення до клубу Нагельсманна.