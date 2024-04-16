Німеччина

28-річний футболіст може розглянути відхід тільки в топ-клуб.

Майбутнє Сержа Гнабрі в Баварії залишається невизначеним, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб відкритий до продажу 28-річного правого вінгера, який отримує більше за всіх у команді, але остаточного рішення ще не ухвалив, тому що Гнабрі популярний у роздягальні й добре грає, коли повністю готовий.

Гнабрі розгляне варіант з відходом, тільки якщо до нього звернеться топ-клуб. В іншому випадку він має намір залишитися в Баварії, і поки все вказує на те, що так і станеться.

Контракт Сержа з Баварією розрахований до літа 2026 року.

У цьому сезоні у німця 662 хвилини в 17 матчах за клуб у всіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив 1 результативну передачу.