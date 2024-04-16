Німеччина

Гвінеєць вирішив не їхати на матч проти Баєра.

Півзахисник Набі Кейта відсторонений Вердером від команди до кінця сезону.

Гвінеєць вирішив не поїхати з командою на гру проти леверкузенського Баєра, в якій "аспіринові" в підсумку оформили чемпіонство.

Клуб із Бремена прийняв покарати колишнього гравця Ліверпуля за зухвалість — 29-річного футболіста оштрафували та відсранили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.

Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт.