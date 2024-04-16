Гвінеєць вирішив не їхати на матч проти Баєра.
Набі Кейта, Getty Images
16 квітня 2024, 17:43
Півзахисник Набі Кейта відсторонений Вердером від команди до кінця сезону.
Гвінеєць вирішив не поїхати з командою на гру проти леверкузенського Баєра, в якій "аспіринові" в підсумку оформили чемпіонство.
Клуб із Бремена прийняв покарати колишнього гравця Ліверпуля за зухвалість — 29-річного футболіста оштрафували та відсранили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.
Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт.