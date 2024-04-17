21-річний футболіст залишиться в німецькій команді.
УГО ЕКІТІКЕ, АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ
17 квітня 2024, 16:28
Айнтрахт планує викупити Юго Екітіка у ПСЖ.
Франкфуртці орендували 21-річного форварда на початку лютого.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Айнтрахт планує активувати опцію викупу Екітіка за 16 млн євро, оскільки в клубі високо оцінюють потенціал француза.
ПСЖ, у свою чергу, готовий відпустити форварда влітку.
У поточному сезоні Юго провів 9 матчів у Бундеслізі: на його рахунку одна результативна передача.