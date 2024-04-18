Німеччина

Словенський форвард може змінити німецький чемпіонат на англійський.

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного словенця зацікавлені одразу три топ-клуби АПЛ — Арсенал, Манчестер Юнайтед та Челсі.

При цьому лондонські клуби стежать за гравцем ще від часів його виступів у Зальцбурзі.

Також наголошується, що в контракті Беньяміна з "биками" прописано суму відступних у розмірі 50 мільйонів євро.

Цього сезону Шешко провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.