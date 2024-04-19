"Джмелі" задоволені виступами футболіста, а "сині" хочуть виручити кошти за нього.
Іван Матсен, Getty Images
19 квітня 2024, 14:25
Захисник Челсі Іван Матсен у літнє трансферне вікно може стати повноцінним гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "джмелів" задоволене виступами 22-річного нідерландця і має намір зберегти його у своєму складі.
Орендну угоду з футболістом розраховано до літа цього року і в його контракті прописано суму відступних у розмірі 35 мільйонів євро, на яку розраховує Чеслі.
У складі "джмелів" Матсен провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.