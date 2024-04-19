Німеччина

Нідерландець досі не підписав новий контракт з Барсою.

Мюнхенська Баварія виявляє серйозну зацікавленість у трансфері півзахисника каталонської Барселони Френкі Де Йонга. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, на тлі не найкращих результатів команди в нинішньому сезоні найближчим літом керівництво мюнхенського клубу має намір посилити склад команди.

Повідомляється, що Баварія готова виділити 150 млн. євро на трансферну кампанію. Нідерландський футболіст розглядається, як один з пріоритетних варіантів підсилення складу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 37,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Френкі Де Йонг відіграв за Барселону 29 матчів та забив два голи.