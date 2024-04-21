Німеччина

Фантастичні показники від "фармацевтів"!

Баєр в останній момент уникнув першої поразки в поточному сезоні.

Команда Хабі Алонсо зіграла внічию з дортмундською Боруссією (1:1) у 30-му турі Бундесліги, програючи до 7-ї доданої хвилини.

Леверкузенці, які вже оформили чемпіонство на минулих вихідних, продовжили серію без поразок до 45 матчів у всіх турнірах. У них 38 перемог і 7 нічиїх.

Відзначимо, що 27 квітня Баєр зустрінеться зі Штутгартом.