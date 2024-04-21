Боруссія Д - Баєр, Getty Images
21 квітня 2024, 20:37
Баєр в останній момент уникнув першої поразки в поточному сезоні.
Команда Хабі Алонсо зіграла внічию з дортмундською Боруссією (1:1) у 30-му турі Бундесліги, програючи до 7-ї доданої хвилини.
Леверкузенці, які вже оформили чемпіонство на минулих вихідних, продовжили серію без поразок до 45 матчів у всіх турнірах. У них 38 перемог і 7 нічиїх.
Відзначимо, що 27 квітня Баєр зустрінеться зі Штутгартом.
Боруссія Д — Баєр 1:1
Голи: Фюллькруг 81 – Станішич 90+7
Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен (Вольф, 46) — Забітцер, Джан (Нмеча, 70) — Санчо (Ройс, 70), Брандт (Озджан, 83), Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 83) – Фюллькруг
Баєр: Градецький — Тапсоба, Та, Інкап’є (Боніфасе, 83) — Станішич, Джака, Андріх, Грімальдо — Фрімпонг, Телла (Вірц, 70), Гофманн (Шик, 83).