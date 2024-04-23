Німеччина

Німецький хавбек не планує залишати мюнхенський гранд.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка відповів на питання щодо майбутнього в своєму поточному клубі.

За словами 29-річного німця, контракт якого спливає влітку 2026 року, він не збирається залишати табір "рекордмайстра" найближчим часом.

"З моєї точки зору, все зрозуміло: мій контракт розрахований до 2026 року, і немає причин думати про переїзд", — заявив Горецка для Sport Bild.

У поточному сезоні Леон Горецка провів за Баварію 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 11 асистів.