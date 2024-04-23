Німеччина

У Франкфурті розраховують на іменитого хавбека.

Центральний півзахисник франкфуртського Айнтрахта Маріо Гьотце продовжить виступи у своєму поточному клубі в наступному сезоні. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, керівництво клуба з Франкфурта планує залишити 31-річного німецького хавбека і розраховує, що він продовжить бути важливою частиною команди.

Зазначимо, що контракт Гьотце з "орлами" спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні чемпіон світу-2014 провів за Айнтрахт 37 матчів у всіх турнірах (2515 хвилин), в яких він забив 4 голи та віддав 4 асисти.