У Франкфурті розраховують на іменитого хавбека.
Маріо Гьотце, Getty Images
23 квітня 2024, 21:21
Центральний півзахисник франкфуртського Айнтрахта Маріо Гьотце продовжить виступи у своєму поточному клубі в наступному сезоні. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.
За інформацією джерела, керівництво клуба з Франкфурта планує залишити 31-річного німецького хавбека і розраховує, що він продовжить бути важливою частиною команди.
Зазначимо, що контракт Гьотце з "орлами" спливає влітку 2026 року.
У поточному сезоні чемпіон світу-2014 провів за Айнтрахт 37 матчів у всіх турнірах (2515 хвилин), в яких він забив 4 голи та віддав 4 асисти.