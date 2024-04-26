Німеччина

Рангнік в Баварії — звучить, як хороший жарт.

Головний тренер Баварії Томас Тухель, який залишить клуб після закінчення поточного сезону, прокоментував чутки, які пов'язують Ральфа Рангніка з роботою у мюнхенському клубі в якості керманича команди. Цитує німця Bayern & Germany.

"Якщо чесно, це питання схоже на питання про сусіда, який шумить о третій годині ночі.

Я налаштую навушники на режим шумоізоляції і не звертатиму на це уваги. Ця тема не допоможе мені ні завтра, ні у вівторок — і це не моя турбота", — сказав Тухель.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік наразі є головним тренером збірної Австрії, яка гратиме на Євро-2024 у Німеччині.