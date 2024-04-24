Німеччина

У німецького фахівця немає питань фінансового характеру — тільки довгострокові плани щодо проєкту мюнхенців.

Напередодні керманич збірної Австрії Ральф Рангнік підтвердив факт переговорів із мюнхенською Баварією щодо призначення на посаду головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, німецький фахівець обговорює конкретні умови з керівництвом "червоних" щодо потенційного призначення.

Зазначається, що у Рангніка немає питань фінансового характеру — його цікавить сам проєкт, довгострокові плани та майбутні плани Баварії на трансферному ринку. Ральф прагне разом із керівництвом впливати на ключові рішення.

Раніше повідомлялося, що Рангнік є фаворитом на посаду головного тренера Баварії і може очолити її вже після проведення Євро-2024, де збірна Австрії в групі D зіграє з Францією, Нідерландами і Польщею.