У німецького фахівця немає питань фінансового характеру — тільки довгострокові плани щодо проєкту мюнхенців.
Ральф Рангнік, Getty Images
24 квітня 2024, 22:55
Напередодні керманич збірної Австрії Ральф Рангнік підтвердив факт переговорів із мюнхенською Баварією щодо призначення на посаду головного тренера першої команди.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, німецький фахівець обговорює конкретні умови з керівництвом "червоних" щодо потенційного призначення.
Зазначається, що у Рангніка немає питань фінансового характеру — його цікавить сам проєкт, довгострокові плани та майбутні плани Баварії на трансферному ринку. Ральф прагне разом із керівництвом впливати на ключові рішення.
Раніше повідомлялося, що Рангнік є фаворитом на посаду головного тренера Баварії і може очолити її вже після проведення Євро-2024, де збірна Австрії в групі D зіграє з Францією, Нідерландами і Польщею.