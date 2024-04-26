Німеччина

Завершився перший поєдинок 31 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 Бохум приймав Гоффенгайм на Воновія Рурштадіон.

Протягом другої половини першого тайму господарі поля встигли забити двічі — голами відзначилися Штегер і Пасслак. Перший у другому таймі зумів забити ще раз, оформивши дубль. Пізніше Крамарич відповів на нього своїм, але врятуватися від поразки гостям це не допомогло. Таким чином, Бохум перервав свою 8-матчеву серію без перемог у чемпіонаті Німеччини.

Бохум — Гоффенгайм 3:2

Голи: Штегер, 34, 64, Пасслак, 45+2 — Крамарич, 73, 84

Бохум: Ріманн — Пасслак (Гамбоа, 90+5), Ордець, Шлоттербек, Бернардо — Беро (Машович, 88), Лосілья, Штегер, Віттек (Асано, 76) — Брошинські, Гофманн (Дашнер, 88)

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Грілліч, Дрекслер — Кадержабек, Премель (Бекер, 46), Тохумджу (Штах, 46), Крамарич, Сков (Юрасек, 56) — Веггорст (Бебу, 69), Беєр (Бюльтер, 69)

Попередження: Лосілья — Тохумджу