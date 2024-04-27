Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках 31 туру Бундесліги-2023/24 РБ Лейпциг приймав Боруссію (Дортмунд) і влаштував для неї холодний душ перед першим півфіналом Ліги чемпіонів.

Саме гості вийшли вперед у першому таймі зустрічі завдяки голу Санчо. Після цього забивали лише гравці господарів поля. Спочатку Опенда відновив паритет, а Шешко у компенсований до першої половини поєдинку час вивів "биків" вперед. По перерві Сімакан подвоїв перевагу колективу Марко Розе, а ближче до завершення другого тайму Баумгартнер встановив на табло підсумковий, розгромний рахунок 4:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Боруссія (Дортмунд) у рамках 31-го туру німецької Бундесліги-2023/24:

РБ Лейпциг — Боруссія (Дортмунд) 4:1

Голи: Опенда, 23, Шешко, 45+2, Сімакан, 46, Баумгартнер, 80 — Санчо, 20



РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Генріхс, 51), Орбан, Люкеба, Раум — Айдара (Зайвальд, 87), Шлагер (Кампль, 88) — Ольмо, Сімонс — Опенда (Клостерманн, 88), Шешко (Баумгартнер, 70)



Боруссія (Дортмунд): Кобель — Вольф, Гуммельс (Зюле, 51), Шлоттербек, Р’єрсон (Мукоко, 71) — Нмеча, Озджан (Байно-Гіттенс, 63), Брандт — Санчо, Фюллькруг, Адеємі (Ройс, 46)



Попередження: Сімакан — Санчо, Шлоттербек