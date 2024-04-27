Німеччина
27 квітня 2024, 18:37
Боруссія Д прийняла холодний душ у Лейпцигу перед першим півфіналом Ліги чемпіонів
Команда Едіна Терзича майже остаточно програла боротьбу за підсумкову четверту сходинку турнірної таблиці Бундесліги прямому конкуренту.
РБ Лейпциг — Боруссія Д, Getty Images
27 квітня 2024, 18:37
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Боруссія Д 4:1
Голи: Опенда, 22, Шешко, 45+2, Сімакан, 46, Баумгартнер, 80 — Санчо, 20
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Генріхс, 51), Орбан, Люкеба, Раум — Айдара (Зайвальд, 87), Шлагер (Кампль, 88) — Ольмо, Сімонс — Опенда (Клостерманн, 88), Шешко (Баумгартнер, 70).
Боруссія Д: Кобель — Вольф, Гуммельс (Зюле, 52), Шлоттербек, Р’єрсон (Мукоко, 71) — Нмеча, Озджан (Байно-Гіттенс, 63), Брандт — Санчо, Фюллькруг, Адеємі (Ройс, 46).
Попередження: Сімакан — Санчо, Шлоттербек