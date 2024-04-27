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РБ Лейпциг — Боруссія Д 4:1
Голи: Опенда, 22, Шешко, 45+2, Сімакан, 46, Баумгартнер, 80 — Санчо, 20

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Генріхс, 51), Орбан, Люкеба, Раум — Айдара (Зайвальд, 87), Шлагер (Кампль, 88) — Ольмо, Сімонс — Опенда (Клостерманн, 88), Шешко (Баумгартнер, 70).

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Гуммельс (Зюле, 52), Шлоттербек, Р’єрсон (Мукоко, 71) — Нмеча, Озджан (Байно-Гіттенс, 63), Брандт — Санчо, Фюллькруг, Адеємі (Ройс, 46).

Попередження: Сімакан — Санчо, Шлоттербек