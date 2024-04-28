Німеччина

"Рекордмайстер" вже думками у півфіналі ЛЧ.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди в матчі 31-го туру німецької Бундесліги з Айнтрахтом (2:1), у якому англієць відзначився дублем, а також поділився очікуваннями від майбутньої гри в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

"Це була хороша гра, особливо в першому таймі. Нам трохи не пощастило, що до перерви рахунок був лише 1:1, тому що у нас було кілька моментів, щоб забити. Загалом це був складний матч. Ми здобули хорошу перемогу, і зараз важливо зберегти набраний темп. Сподіваюся, ми зможемо показати такий самий результат у вівторок.

Тепер ми збираємося повністю зосередитися на грі з Реалом у Мюнхені. Це буде непросто. Нам потрібно досягти рівня гри, який ми показали в матчі з Арсеналом, або зіграти ще краще.

У Реала фантастична команда і чудова історія виступів у цьому турнірі. Я дійсно з нетерпінням чекаю цього матчу", — наводить слова Кейна офіційний сайт Баварії.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом відбудеться 30-го квітня, о 22:00 за київським часом.