Завершився ще один поєдинок 31 туру чемпіонату Німеччини.
Баварія - Айнтрахт, Getty Images
27 квітня 2024, 18:30
У рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 Баварія приймала Айнтрахт на Альянц Арені.
Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки черговому голу Кейна. Гості відновили паритет у середині першого тайму — результативний удар на рахунку Екітіке. У другій половині зустрічі Кейн реалізував пенальті, оформивши дубль. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Томаса Тухеля.
Баварія — Айнтрахт 2:1
Голи: Кейн, 9, 61 (пен.) — Екітіке, 23
Баварія: Ноєр — Кімміх (Тель, 69), де Лігт (Кім, 46), Даєр, Мазрауї (Девіс, 69) — Лаймер (Павлович, 28), Горецка — Мюллер, Шупо-Мотінг, Геррейру (Звонарек, 81) — Кейн
Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (ван де Бек, 77), Скірі (Чендлер, 88), Гьотце (Ларссон, 77), Діна-Ебімбе (Нкунку, 70) — Мармуш, Кнауфф — Екітіке (Баоя, 69)
Попередження: Кох, Гьотце, Скірі