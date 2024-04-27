У рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 Баварія приймала Айнтрахт на Альянц Арені.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки черговому голу Кейна. Гості відновили паритет у середині першого тайму — результативний удар на рахунку Екітіке. У другій половині зустрічі Кейн реалізував пенальті, оформивши дубль. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Томаса Тухеля.

Баварія — Айнтрахт 2:1
Голи: Кейн, 9, 61 (пен.) — Екітіке, 23

Баварія: Ноєр — Кімміх (Тель, 69), де Лігт (Кім, 46), Даєр, Мазрауї (Девіс, 69) — Лаймер (Павлович, 28), Горецка — Мюллер, Шупо-Мотінг, Геррейру (Звонарек, 81) — Кейн

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (ван де Бек, 77), Скірі (Чендлер, 88), Гьотце (Ларссон, 77), Діна-Ебімбе (Нкунку, 70) — Мармуш, Кнауфф — Екітіке (Баоя, 69)

Попередження: Кох, Гьотце, Скірі