Німеччина

Малоймовірно, що нідерландець продовжить кар'єру у Челсі.

Батько лівого захисника Боруссії (Дортмунд) Яна Матсена Едвард підтвердив, що гравець має намір залишитися у клубі, передає портал Voetbal International.

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Едвард Матсен заявив, що його 22-річний син добре розвивається у Боруссії, тоді як у Челсі справи йдуть не дуже добре, оскільки вони змінили власника.

"Ми працюємо над тим, щоб залишитися у Дортмунді... У Челсі багато що обертається навколо грошей, які іноді здаються важливішими за інтереси клубу. У нас є більше варіантів, окрім Челсі та Дортмунда, але Дортмунд виявився гарним перезапуском", — вважає він.

Раніше повідомлялося, що вже влітку "чорно-жовті" спробують оформити повноцінний трансфер нідерландського захисника, взимку орендованого у Челсі до кінця поточного сезону.

Його угода з лондонцями розрахована до кінця червня 2026 року. У ній прописано суму відступних у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Матсен перебрався до Боруссії взимку, вже встигнувши взяти участь у 18 матчах клубу у всіх турнірах, в яких відзначився 2 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, дортмундці прийматимуть ПСЖ у рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.