Німеччина

"Чорно-жовті" розраховують на нідерландця.

Лівий захисник Ян Матсен може залишитися у Боруссії (Дортмунд), передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, домовитися про підписання 22-річного нідерландця, орендованого у Челсі до кінця сезону-2023/24, "чорно-жовтим" буде нелегко. Дортмундці спробують оформити повноцінний трансфер Матсена, як тільки дізнаються свій бюджет на літо.

Контракт захисника з лондонцями розраховано до кінця червня 2026 року. У ньому прописано суму відступних у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сам Матсен дуже щасливий у Боруссії, куди він перебрався взимку цього року. Протягом нинішньої кампанії нідерландець взяв участь у 18 матчах клубу у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д також хоче втримати лівого вінгера Джейдона Санчо, орендованого у Манчестер Юнайтед.