Захисник може залишитися в нинішній команді.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
02 травня 2024, 12:59
Керівництво дортмундської Боруссії зацікавлене в пролонгації співпраці з центральним захисником команди Матсом Гуммельсом. Про це за допомогою соціальних мереж повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
У стані "джмелів" задоволені грою захисника і хочуть, щоб він затримався в команді.
Термін чинного контракту між сторонами закінчується наприкінці нинішнього сезону.
У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Гуммельс провів 24 зустрічі, в яких забив три голи, дістав чотири жовті картки і один раз був вилучений з поля.
У Бундеслізі Боруссія набрала 57 балів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці.