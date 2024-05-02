Керівництво дортмундської Боруссії зацікавлене в пролонгації співпраці з центральним захисником команди Матсом Гуммельсом. Про це за допомогою соціальних мереж повідомив інсайдер Фабріціо Романо
У стані "джмелів" задоволені грою захисника і хочуть, щоб він затримався в команді. 
Термін чинного контракту між сторонами закінчується наприкінці нинішнього сезону. 
У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Гуммельс провів 24 зустрічі, в яких забив три голи, дістав чотири жовті картки і один раз був вилучений з поля. 
У Бундеслізі Боруссія набрала 57 балів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці.